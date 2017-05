Sporting e Benfica empatam em clássico B

Hoje às 17:52, atualizado às 18:50 Facebook

No primeiro jogo da 40.ª jornada da LigaPro, Sporting B e Benfica B empataram, a duas bolas, em Alcochete, resultado que não garante, para já, a permanência dos leões no segundo escalão do futebol português.

A precisar de uma vitória para se afastar, definitivamente, dos lugares da liguilha de despromoção, a equipa de Luís Martins entrou melhor e, aos 20 minutos, adiantou-se no marcador, com um golo de Gelson Dala.

No entanto, mesmo em cima do intervalo, José Gomes empatou para o Benfica B, num cenário que se repetiu na segunda parte. Leonardo Ruiz fez o 2-1 para o Sporting B, mas as águias voltariam a empatar, com José Gomes a bisar na partida.

Com este resultado, os leões estão na 13.ª posição, com sete pontos de vantagem em relação ao Famalicão, 17.º, que tem um jogo a menos. Já o Benfica B continua na terceira posição do campeonato, mas pode ser ultrapassado pelo Penafiel.