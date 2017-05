JN Hoje às 18:06, atualizado às 18:34 Facebook

O Sporting sagrou-se campeão nacional de futebol feminino ao vencer o Boavista, por 6-1.

No Estádio do Inatel, em Ramalde, no Porto, as jogadoras do Sporting foram bem mais fortes. Fátima Pinto, Tatiana Pinto, Diana Silva (dois golos) e Ana Capeta (dois golos) marcaram para o conjunto lisboeta. Entre as axadrezadas, a marcadora foi Cláudia Lima.

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, e Fernando Gomes, líder da Federação Portuguesa de Futebol, assistiram à partida.