Sporting e F. C. Porto anunciam que vão reatar relações institucionais

A direção do Sporting emitiu um comunicado onde esclarece que estão reunidas as condições para o reatamento de relações entre os dois emblemas e que não houve uma intenção anti-benfiquista na reunião entre os diretores de comunicação dos dois clubes, na quarta-feira.

Tal como o JN noticiou, o diretor de Comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, e o homólogo do F. C. Porto, Francisco Marques reuniram-se, na quarta-feira, num hotel em Lisboa.

"É um facto que a reunião existiu, mas é falso que na base da sua motivação esteja qualquer sentimento "anti" seja quem for", esclarece o comunicado, assinado por Nuno Saraiva, Sporting, e Francisco Marques, do F. C. Porto.

Na nota, os dois emblemas entendem que é necessário reatar relações de modo a pacificar o futebol português. "Entendem os dois Clubes estarem reunidas as condições para que seja desencadeado de imediato o processo de reatamento das relações institucionais entre o Sporting CP e o F. C. Porto", lê-se.

"Os temas que foram abordados prendem-se com questões que consideramos fundamentais para o futuro e pacificação do futebol português e em que, verificámos, existe convergência de posições", lê-se no documento assinado pelos dois diretores.

Segundo o mesmo, questões como o vídeo-arbitro, a publicidade imediata dos relatórios dos árbitros e dos delegados, a substituição imediata do coordenador dos Delegados da Liga e alterações ao regulamento disciplinar foram alguns dos tópicos discutidos.

"Concluída esta reunião, verificámos que há caminho que pode e deve ser feito em conjunto, considerando que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa", lê-se no quarto ponto do documento divulgado.