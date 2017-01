Sporting em "blackout" até ao jogo com o Marítimo

Hoje às 12:53, atualizado às 12:57 Facebook

O Sporting anunciou esta sexta-feira que não realizará qualquer tipo de atividade com a imprensa até ao jogo com o Marítimo, referindo que o clube esta a ser "desrespeitando por algumas instâncias que regulam o futebol".

"O Sporting Clube de Portugal informa que não realizará qualquer tipo de atividade media da sua equipa principal de futebol profissional, para além do que está regulamentarmente estipulado, voltando a fazê-lo antes do jogo com o Club Sport Marítimo", refere o clube em comunicado.

A conferência de antevisão do jogo do Sporting com o Desportivo de Chaves, da 17.ª jornada da I Liga, estava marcada para esta sexta-feira no estádio José Alvalade, mas já não se irá realizar, com o clube a defender que existe um "desrespeito pela instituição".

"Esta decisão decorre daquilo que o Sporting Clube de Portugal considera ser o desrespeito pela instituição e pelos seus sócios e adeptos, por parte de algumas instâncias que regulam o futebol português", salienta.

No entanto, o clube leonino manifestou "total respeito pelo trabalho de todos os jornalistas e órgãos de comunicação social, que têm sido, e continuarão a ser o principal veículo de contacto" com os sócios e adeptos.

O jogo com o Marítimo, no Funchal, está marcado para 21 de janeiro e integra a 18.ª jornada, a primeira da segunda volta da I Liga.