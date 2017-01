Sporting empresta Spalvis ao Belenenses

Rui Farinha Ontem às 19:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Lukas Spalvis foi emprestado pelo Sporting ao Belenenses, até ao fim da temporada, informaram os leões, nesta terça-feira.

O avançado lituano, de 22 anos, chegou a Alvalade no último verão mas acabou por não se estrear, em virtude de uma grave lesão. A 21 de julho, num amigável de pré-época frente ao Stade Nyonnais, sofreu uma rotura de ligamentos no joelho direito e parou vários meses.

Já restabelecido do problema físico, tem agora a oportunidade de se estrear no campeonato português mas ao serviço dos azuis do Restelo.