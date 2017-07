Sporting entra na corrida por Douglas

JN Hoje às 17:20 Facebook

O Sporting também está na corrida por Douglas, lateral direito do Barcelona, seguido pelas águias. Segundo avança o Globoesporte, esta quinta-feira, os dois clubes já contactaram Marcos Casseb, empresário do jogador, e o emblema catalão.

Os dois eternos rivais estão no mercado à procura de um lateral direito e, segundo aquela publicação, manifestaram aquele interesse ao agente do brasileiro, Marcos Casseb, e responsáveis blaugrana.

Douglas tem contrato até 2019, mas não vai continuar no clube. O jogador acompanha a pré-temporada do conjunto no Estados Unidos da América mas é o único elemento que ainda não jogou.

Aos 26 anos, o lateral brasileiro também tem pretendentes, em Espanha.