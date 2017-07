Sporting faz a festa no Troféu Cinco Violinos

Hoje às 19:56, atualizado às 20:12 Facebook

Leões derrotaram a Fiorentina, graças ao auxílio do videoárbitro que impediu a invalidação do golo de Bas Dost.

O Sporting fechou a pré-temporada com um triunfo sobre a Fiorentina (1-0), que lhe valeu a conquista da sexta edição do Troféu Cinco Violinos, em Alvalade.

Bas Dost, aos 29 minutos, assinou o único golo do duelo, mas teve que ser o videoárbitro a decidir a validade do remate do avançado holandês, depois de o auxiliar o ter invalidade por fora de jogo inexistente.

Depois da derrota pesada com o V. Guimarães, a equipa de Jorge Jesus regressou aos triunfos, a uma semana do arranque oficial da época 2017/18: no próximo domingo, os leões abrem o campeonato frente ao Desportivo das Aves.