Sporting pagou 4,72 milhões por Coates

Clube informou a CMVM da operação de compra do passe do defesa uruguaio.

O Sporting informou esta sexta-feira que compra do passe do defesa central Coates, ao Sunderland, implicou um investimento de 4,72 milhões de euros. O jogador fica com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros e rubricou um contrato válido até 2022.

Coates estava em Alvalade por empréstimo do clube inglês e os leões tinham a possibilidade de adquirir os direitos económicos como vieram a fazer, até porque um dos interessados era o Benfica.