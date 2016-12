Sporting vence Belenenses com golo nas compensações

JN Ontem às 22:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golo de Bas Dost, aos 90+3 minutos, deu o triunfo (1-0) ao Sporting frente ao Belenenses, no Restelo. Os leões continuam no quarto lugar, a oito pontos do Benfica, quatro do F. C. Porto e dois do Braga.

Com Beto, Esgaio, Douglas Jefferson e Alan Ruiz no onze inicial, o Sporting teve sempre mais bola, mas esbarrou, sucessivamente, na povoada defensiva do Belenenses. Nas oportunidades de que dispuseram, os leões demonstraram falta de pontaria ou foram travados pelo guarda-redes Joel, que protagonizou uma bela exibição.

Com o Sporting balanceado no ataque, o Belenenses teve perto de inaugurar o marcador por duas vezes, em apenas dois minutos. Sturgeon rematou ao poste e, depois, João Diogo obrigou Beto a defesa apertada. Ao cair do pano, um cruzamento do inconformado Campbell encontrou o holandês Bas Dost, no segundo poste, que rematou de primeira para golo e levou ao delírio os adeptos verde e brancos.