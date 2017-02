Sporting vence no Estoril e chega à terceira

M.P. Hoje às 20:15, atualizado às 20:17 Facebook

Bryan Ruiz e Bas Dost marcaram os golos que permitiram à equipa de Jorge Jesus somar a terceira vitória consecutiva no campeonato.

Sem o capitão Adrien, lesionado, o treinador leonino ofereceu a titularidade a Palhinha ao lado de Adrien Silva. O Sporting sentiu algumas dificuldades no início do encontro, mas foi eficaz quando criou perigo.

Aos 22 minutos, boa jogada de Alan Ruiz na direita, Schelotto desviou o centro do argentino e Bryan Ruiz estava no sítio certo para empurrar para o 0-1. O duelo podia ter ficado bem mais simples para o Sporting pouco depois, mas Bas Dost falhou o desvio após uma grande assistência, de trivela, de Gelson Martins.

O holandês, melhor marcador do campeonato, continuou com a pontaria desafinada no início da segunda parte, atirando ao lado após mais um passe de morte de Gelson.

Aos 70 minutos, foi a vez de Gelson Martins perder um golo "feito": isolado por Palhinha, o extremo atirou ao lado da baliza do Estoril.

Os sportinguistas desesperavam com as oportunidades perdidas, mas aos 85 minutos puderam descansar. Diakhité cometeu grande penalidade sobre Bas Dost (lance em que o holandês partiu em fora de jogo), e o ponta de lança, perante a ausência de Adrien Silva, encarregou-se da transformação da grande penalidade para fazer o 0-2 e celebrar o 18.º golo na Liga.