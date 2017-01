Spurs tiram dois pontos ao Manchester City

Hoje às 20:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tottenham esteve a perder por 2-0 mas conseguiu empatar com o Manchester City, em jogo da Liga inglesa de futebol, e segurou o segundo lugar da classificação.

O Tottenham sai de Manchester na vice-liderança, com 46 pontos, mais um do que o Liverpool, mais dois do que o Arsenal e três do que o City, que se mantém no quinto posto.

Os citizens estiveram na frente até aos 58 minutos, graças a dois erros do guarda-redes dos spurs Lloris, mas o Tottenham conseguiu recuperar a desvantagem e resgatar um ponto que vale o segundo lugar, atrás do Chelsea.

Os comandados de Antonio Conte defrontam no domingo o Hull City de Marco Silva e podem aumentar para nove os pontos de vantagem no topo da Liga inglesa.