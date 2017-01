Sturgeon reforça o V. Guimarães

Hoje às 18:09 Facebook

O Vitória de Guimarães anunciou, neste domingo, a contratação do atacante Sturgeon, que alinhava no Belenenses, em nota publicada no sítio oficial.

O futebolista, de 22 anos, que joga sobretudo a extremo, mas também pode atuar no centro do ataque, ruma ao Minho depois de ter iniciado a carreira como profissional nos azuis do Restelo, na época 2011/12, tendo cumprido até à presente época 128 jogos e marcado nove golos.

Natural de Almada, o jogador com dupla nacionalidade (portuguesa e inglesa) passou pelos escalões de formação do Charneca da Caparica e do Pescadores, antes de rumar a Belém, e vai integrar o plantel às ordens de Pedro Martins, que tem o quinto melhor ataque do campeonato, com 29 golos.

Internacional pela seleção lusa sub-21 numa ocasião e pelos sub-20 em cinco, Sturgeon é o segundo reforço vimaranense no mercado de transferências de inverno, depois do ponta de lança Rafael Martins, que chegou do Levante.