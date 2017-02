Suíços não querem organizar Olímpicos de Inverno de 2026

Hoje às 14:27 Facebook

Os habitantes de Grisones, cantão da Suíça, rejeitaram hoje, por larga maioria (60,09 por cento), a candidatura à organização dos Jogos Olímpicos de Interno de 2026.

Em 2013, também em referendo, os mesmos habitantes tinham rejeitado outra 'candidatura olímpica', naquela ocasião aos Jogos de Inverno de 2022.

Desta vez, também os residentes nas estâncias de esqui de luxo de Saint-Moritz e Davos rejeitaram a candidatura.

Segundo a proposta que estava em cima da mesa, a candidatura estimava um orçamento de 25 milhões de francos suíços (cerca de 23,4 milhões de euros): nove (8,4 ME) a cargo do cantão e 16 (15 ME) a partilhar entre Confederação e Comité Olímpico suíços.

A candidatura, lançada por um grupo de empresários de Grisones, tinha o apoio de governo, parlamento e de todos os partidos de direita, mas não convenceu os habitantes.

A Suíça já foi palco de duas edições dos Jogos de Inverno, ambos em Saint-Moritz, em 1928 e 1948.