Super Bowl comemora hoje 50 anos

Nuno A. Amaral Hoje às 17:53, atualizado às 19:03

Foi no dia 15 de janeiro de 1967 que se realizou a primeira edição do maior evento desportivo dos Estados Unidos.

A simbólica 50.ª edição do Super Bowl disputou-se no ano passado, mas a data de hoje também é histórica, pelo facto de marcar a passagem de 50 anos sobre a realização da primeira edição daquele que é hoje o maior evento desportivo dos Estados Unidos, a final da liga profissional de futebol americano (NFL).

No dia 15 de janeiro de 1967, os Green Bay Packers e os Kansas City Chiefs, duas das equipas clássicas da competição (curiosamente, ambas estarão hoje à noite em ação nos playoffs de 2016/17) encontraram-se em Los Angeles, num estádio que esta época voltou a receber jogos da liga, sendo a casa dos L.A. Rams.

Os Packers ganharam sem grandes problemas, por 35-10, numa partida que ainda não tinha o nome oficial de Super Bowl, mas que, pela primeira vez, pôs em confronto os vencedores daquelas que, quatro anos mais tarde, seriam transformadas nas atuais conferências AFC e NFC.

O jogo, a que a imprensa norte-americana chamou humildemente de "World Championship", não conseguiu encher o Memorial Coliseum - rezam as crónicas que um terço dos 94 mil lugares do estádio não estava ocupado - e o intervalo não foi passado a ouvir artistas do calibre de Prince, Rihanna, Lady Gaga ou Beyonce, mas a escutar a banda filarmónica da Universidade do Arizona. Também não houve qualquer espetáculo pirotécnico, mas um lançamento de pombas.

Os prémios monetários em jogo não atingiram os valores atuais, mas estabeleceram recordes para a época: a equipa vencedora recebeu 15 mil dólares para dividir pelos jogadores. A partida foi transmitida por dois canais, mas, como o estádio não estava cheio, a população da área de Los Angeles não pôde ver nada na televisão.

Houston em pulgas

A 51.ª edição do Super Bowl joga-se em Houston, no dia 5 de fevereiro. Os finalistas ainda não estão encontrados, jogando-se neste fim de semana as meias-finais de conferência.