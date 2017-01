Surpresa no arranque da CAN

Hoje às 17:58, atualizado às 19:25 Facebook

Guiné-Bissau empatou, a um golo, com o Gabão, país anfitrião da Taça das Nações Africanas (CAN). Juary Soares, defesa do Mafra, estabeleceu a igualdade no período de compensação.

Estrela da seleção gabonesa, Aubameyang (Borussia Dortmund) assumiu o protagonismo e, num lance repleto de oportunismo, inaugurou o marcador, aos 53 minutos, a desviar um remate de Bouanga.

Num jogo disputado a um ritmo lento, a Guiné-Bissau nunca desistiu de lutar por um resultado positivo e foi premiada ao cair do pano. Aos 90+1 minutos, Juary Soares subiu à área contrária e, de cabeça, assinou a igualdade.