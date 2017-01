Telma Monteiro preparada para voltar "mais forte"

Hoje às 16:34, atualizado às 16:41 Facebook

A judoca Telma Monteiro, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Rio2016, revelou que a cirurgia realizada na quinta-feira ao ombro esquerdo "correu bem" e que pretende voltar "mais forte".

"Correu tudo bem e agora é recuperar e trabalhar para voltar mais forte outra vez! Se voltava a fazer tudo de novo? Mais do que sim!", revelou a judoca na sua conta oficial na rede social Facebook.

Telma Monteiro, considerada a melhor judoca portuguesa de sempre, lesionou-se no combate de atribuição da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos, em agosto, frente à romena Corina Caprioriu.

No combate, Telma conseguiu cedo uma vantagem de "yuko", que segurou até ao final do combate, no qual acabou inferiorizada fisicamente, lesionando-se no ombro esquerdo, uma lesão que se prolongou até agora.

Na quinta-feira, o Benfica já tinha revelado que a judoca tinha sido sujeita a uma cirurgia, após o tratamento convencional não resultar, e que Telma Monteiro deverá estar "fora dos tatamis por um período que poderá chegar a seis meses".