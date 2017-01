Tenista Rafael Nadal qualifica-se para a segunda ronda do Open

Hoje às 10:31, atualizado às 10:37 Facebook

O tenista espanhol Rafael Nadal, antigo líder do ranking mundial, qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda do Open da Austrália, primeiro "Grand Slam" do ano.

Depois de ter sido eliminado logo à primeira na edição de 2016, Nadal, atual nono classificado da hierarquia, seguiu para a segunda ronda depois de vencer o alemão Florian Mayer, 49.º do circuito, em três sets, pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-4, em duas horas e quatro minutos.

Na próxima ronda, Nadal, que já venceu 14 torneios do "Grand Slam", um na Austrália, em 2009, vai defrontar o cipriota Marcos Baghdatis, 36.º da classificação mundial.