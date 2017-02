Tenistas pousam as raquetes para produção sensual

Sara Oliveira Hoje às 20:53, atualizado às 21:00 Facebook

Serena Williams, de 35 anos, Caroline Wozniacki, de 26, e Eugenie Bouchard, de 22, estão em destaque na edição da revista "Sports Illustrated Swimsuit" que agora chega às bancas.

Ainda no rescaldo do Open da Austrália, realizado no final de janeiro, em Melbourne, três das melhores atletas do ténis na atualidade pousaram as raquetes por algumas horas para, com menos roupa do que é habitual, enfrentar as câmaras fotográficas para um autêntico "match point" na sensualidade.

Serena foi a grande vencedora no último torneio do "Grand Slam", vencendo a irmã, Venus, na final, não se coibiu de fazer topless ou posar com um reduzido biquíni, mostrando as curvas e compleição musculada que a tornam uma mulher poderosa dentro ou fora das quadras.

Mais jovens e delgadas, Caroline e Eugenie são consideradas das mais belas nos courts da atualidade. A par de Serena, "representam personalidade e beleza, provando que, quando se trata de beleza, não há uma definição singular", explicou MJ Day, o editor da publicação americana. E, muito à vontade na pele de modelo, a dinamarquesa Caroline, - que este sábado foi derrotada no Torneio de Doha -, repetiu a experiência, depois de, no ano passado, ter posado com uma pintura corporal a imitar um fato de banho.