Tensão no balneário do Sporting após empate em Chaves

A noite de sábado marcou mais um episódio de desilusão para o Sporting, nesta temporada. Após o jogo com o Chaves terminar com um empate (2-2), o presidente dos leões dirigiu-se ao balneário.

Bruno de Carvalho "apertou" os jogadores em virtude do mau resultado. Não foi meigo nas palavras e atirou para vários lados.

Segundo testemunhas que estavam nas imediações do balneário verde e branco, os capitães, William e Adrien, terão confrontado, a seguir, as palavras do dirigente, manifestando o seu desagrado. Fonte oficial do Sporting confirmou ao JN que Bruno de Carvalho foi duro na sua intervenção mas negou, todavia, que os futebolistas tenham respondido.

No exterior, vários adeptos não calaram a sua revolta, com cânticos e frases insultuosas, à medida que os jogadores saiam do estádio e entravam no autocarro. Nessa altura, o presidente, acompanhado dos dirigentes André Geraldes e Bruno Mascarenhas, dialogou com os adeptos no sentido de serenar os ânimos. Numa primeira fase, sem qualquer escolta, pois as autoridades só estiveram junto do presidente mais tarde.

Nesta manhã de domingo, a equipa treinou em Vila Pouca de Aguiar mas só os jogadores não utilizados, sábado em Chaves, compareceram no relvado. A sessão foi aberta aos simpatizantes - presentes cerca de 30 - e decorreu sem incidentes, na máxima tranquilidade.

Na terça-feira, o Sporting volta a jogar no Municipal de Chaves, frente à equipa de Ricardo Soares, em jogo da Taça de Portugal.