Teresa Portela e João Ribeiro vencem na Taça do Mundo de canoagem

A canoísta Teresa Portela conquistou, neste domingo, a medalha de ouro em K1 200 da Taça do Mundo de Montemor-o-Velho, enquanto João Ribeiro surpreendeu, ao vencer Fernando Pimenta em K1 5000.

Numa prova em que Portugal atingiu um total de dez pódios, superando os oito de 2016, João Ribeiro vingou-se do sprint perdido no nacional de fundo e impôs-se em 20.24,200 minutos, menos 0,220 segundos do que Pimenta, que conclui a Taça do Mundo com três medalhas.

Depois do ouro de sábado em K1 1000, e da prata nos 5000, Fernando Pimenta foi também segundo em K1 500 metros, perdendo para o ucraniano Oleh Kukharyk por 1,652 segundos, sendo que o pódio ficou completo com o húngaro Márk Bárdfalvi, a 2,132.

Teresa Portela, que tem três medalhas de bronze europeias em K1 200, cumpriu a prova em 40,265 segundos, batendo a eslovena Spela Janic e a polaca Marta Walczykiewicz, vice-campeã olímpica no Rio2016, por 14 e 348 milésimos, respetivamente.

Joana Vasconcelos e Francisca Laia juntaram-se em K2 200 para atingir a prata em 37,252 segundos, a 689 milésimos da campeã olímpica neozelandesa Lisa Carrington e da companheira Aimee Fisher, numa prova em que Márcia Aldeias e Maria Cabrita foram sétimas.

A Taça do Mundo de canoagem, a primeira prova internacional rumo a Tóquio2020, juntou cerca de 300 canoístas de 30 países.