Tiago Monteiro reforça liderança do WTCC

O piloto português venceu a corrida inaugural da etapa na Hungria e aumentou a diferença no Mundial.

O piloto português Tiago Monteiro (Honda Civic) reforçou, este domingo, a liderança do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC), ao vencer a corrida de abertura da etapa húngara e terminar em quinto na corrida principal.

Tiago Monteiro completou as 12 voltas da corrida de abertura no circuito de Hungaroring em 22.28,644 minutos, batendo os britânicos Tom Chilton e Robert Huff, segundo e terceiro classificados, ambos ao volante de um Citroën C-Elysée, por 768 milésimos e 2,296 segundos, respetivamente.

A corrida principal da terceira prova do WTCC de 2017 foi vencida pelo marroquino Mehdi Bennan, também em Citroën C-Elysée, que concluiu as 17 voltas em 33.21,822 minutos, enquanto o piloto português terminou no quinto lugar, a 9,532 segundos do vencedor.

Monteiro aumentou a vantagem no comando do Mundial de 15 pontos, que detinha à partida para a Hungria sobre o sueco Thed Björk - que caiu para o quarto posto -, para 38 sobre o holandês Nicky Catsburg (Volvo S60), novo segundo posicionado do campeonato.