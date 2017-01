Tiago Monteiro continua na Honda

Hoje às 17:05, atualizado às 17:39 Facebook

O piloto português vai cumprir a sexta temporada seguida na equipa que compete no Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC).

Tiago Monteiro anunciou nesta segunda-feira que vai cumprir a sexta época consecutiva na Honda no Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC), com o objetivo de alcançar o título, depois do terceiro lugar no ano passado.

"É oficial! Eu e a Honda vamos voltar este ano para lutar mais fortes do que nunca pelo título WTCC", escreveu o piloto portuense, no Twitter.

Tiago Monteiro, de 40 anos, vai continuar a ter o húngaro Norbert Michelisz, como companheiro numa equipa que vê chegar o japonês Ryo Michigami, de 43.

A primeira prova do WTCC decorre de 7 a 9 de abril em Marrocos, num evento de 10 etapas e que passa em Vila Real de 23 a 25 de junho.