Tiago Monteiro lidera WTCC após duplo pódio em Monza

O português Tiago Monteiro teve este domingo uma dupla subida ao pódio na segunda prova do Mundial de Carros de Turismo (WTCC), em Monza, em Itália, ao ser terceiro e segundo nas duas corridas disputadas.

O piloto português, que lidera o Mundial após duas provas, já tinha somado quatro pontos na qualificação de sábado, como segundo melhor, e hoje foi terceiro classificado na primeira (corrida), na qual partiu em penúltimo, devido à inversão na grelha.

Na primeira corrida, Tiago Monteiro, a correr num Honda Civic, partiu do nono lugar e chegou a terceiro (15 pontos) e na segunda acabou em segundo (23 pontos), depois de ter chegado a liderar.

"Estava longe de imaginar que conseguiria um pódio, quanto mais dois. Mas há medida que o fim de semana se foi desenhando, especialmente depois do resultado na qualificação, que percebi que podíamos sair de Monza com bons tempos", disse o piloto à sua assessoria de imprensa.

Tiago Monteiro, o único piloto português que subiu a um pódio na Fórmula 1, lidera o WTCC com 85 pontos, seguido do sueco Thed Bjork, com 70 pontos, que tinha vencido na qualificação e hoje foi o vencedor na segunda corrida.

A terceira prova do Mundial de WTCC disputa-se na Hungria, entre 12 e 14 de maio.