Tondela contrata avançado brasileiro Heliardo

Heliardo Silva, avançado brasileiro proveniente do Joinville, do Brasil, é reforço do Tondela, último classificado da Liga de futebol. O atacante assinou um vínculo com os tondelenses válido por época e meia.

De acordo com uma nota de imprensa divulgada esta quarta-feira pelo CD Tondela, o clube do distrito de Viseu "chegou a acordo" com Heliardo Vieira da Silva, "para a celebração de contrato válido até junho de 2018".

O reforço do Tondela, que tem 25 anos e mede 1,90 metros, já integrou o treino, na tarde desta quarta-feira, que foi orientado por Pepa, novo técnico do clube.

Na última temporada, Heliardo representou o Joinville, do Brasil, por empréstimo do Cianorte Futebol Clube.