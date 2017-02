Tondela falha penálti e empata com o Marítimo

Hoje às 18:51 Facebook

O Tondela empatou, este sábado (1-1), com o Marítimo, em partida da 23.ª jornada da Liga, na qual os auriverdes desperdiçaram uma grande penalidade.

O Tondela abriu o marcador ao minuto sete, por intermédio de Jhon Murillo, tendo os madeirenses empatado a partida ao minuto 61, com um golo de Raúl.

A equipa 'beirã' ainda desperdiçou uma grande penalidade, com Wagner a atirar ao poste, aos 78 minutos.

Com o empate, o Tondela igualou o Nacional na 17.ª posição, com 15 pontos, enquanto o Marítimo descolou do Chaves, no sexto posto.