Tondela oferece viagem a Arouca e bilhete a adeptos

O Tondela anunciou, esta terça-feira, que vai oferecer aos seus adeptos a viagem de autocarro e o bilhete para o jogo com o Arouca, no sábado, da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Esperamos que os sócios e adeptos adiram a esta campanha, que o clube disponibilizou para contar com o máximo de apoio num jogo tão importante para os tondelenses", sublinhou o clube.

O Tondela, penúltimo classificado com 26 pontos, desloca-se no sábado a Arouca, onde só a vitória interessa para manter as hipóteses de manutenção no primeiro escalão.

Os tondelenses somam 26 pontos, menos três do que o Moreirense, que visita o Belenenses, na sexta-feira, e menos seis do que o Arouca.

As inscrições para a deslocação a Arouca são feitas na loja do clube beirão, estando a saída de autocarro prevista para as 13.15 horas de sábado.

Aqueles que só queiram comprar o bilhete e deslocar-se em viatura própria terão de pagar 13 euros pelo ingresso.