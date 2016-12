Trabzonspor em negociações por Bryan Ruiz

JN Ontem às 21:08 Facebook

Clube turco oferece três milhões de euros para o Sporting libertar o internacional costa-riquenho, mas ainda está longe dos valores pelos quais Bruno de Carvalho poderá transferir o futebolista.

Segundo o portal turco "Futbol Arena", o Trabzonspor está em negociações com o Sporting para a contratação de Bryan Ruiz. A publicação assegura que as conversações entre os dois clubes estão adiantadas e só falta chegar a entendimento sobre os valores para a transferência do médio ofensivo costa-riquenho. Os leões pedem cinco milhões de euros pelo futebolista, mas os turcos só estarão dispostos a pagar três milhões.

Bryan Ruiz já foi colocado na rota do Trabzonspor, mas optou por transferir-se para o Sporting, clube em que tem sido um dos jogadores mais preponderantes no plantel comandado por Jorge Jesus, sobretudo na época passada. Caso se confirme a transferência, o internacional costa-riquenho, de 31 anos, poderá juntar-se ao sul-coreano Suk, que se encontra emprestado ao clube turco pelo F. C. Porto.