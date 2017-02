Treinador do Braga compara posse de bola com saída em que conheceu mulher

Hoje às 15:04, atualizado às 15:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Durante a conferência de imprensa de antevisão ao S. C. Braga-Benfica deste domingo, o treinador dos "guerreiros" minhotos usou uma analogia romântica para contrariar a importância "exacerbada" da posse de bola face ao resultado de um jogo.

«Uma vez fui a um bar, sair à noite, e houve uma rapariga muito engraçada que me chamou à atenção. Meti conversa com ela, sentei-me e estivemos a beber uns copos até às quatro, cinco da manhã. Rimo-nos, divertimo-nos, foi um fartote. Às cinco da manhã, chega uma outra pessoa, um homem, e leva a minha amiga para a casa de banho, e estiveram os dois a fazer amor. Depois, saem e vão-se embora. Moral da história: nessa noite, tive muito mais posse de bola", contou Jorge Simão.

A história, partilhada originalmente pelo treinador argentino Jorge Sampaoli em jogo que perdeu por 3-0 e em que teve 70% de posse de bola, foi adaptada pelo técnico do S. C. Braga para desvalorizar a importância atribuída à posse de bola e reforçar o resultado.

"Eu não quero que digam que as minhas equipas têm mais ou menos posse de bola, que jogam mais ou menos assim. Eu gostava que olhassem para as equipas acima de tudo como uma equipa, que se notasse que há um verdadeiro compromisso para a obtenção de um resultado", concluiu.

O treinador do Sporting de Braga disse, este sábado, acreditar que a receção ao Benfica, no domingo, pode constituir um momento de viragem após quatro jornadas sem vencer na I Liga de futebol.

O técnico não crê que o Benfica surja mais ansioso e pressionado pela vitória de sexta-feira do F. C. Porto diante do Tondela (4-0), que colocou os dragões provisoriamente à frente do campeonato.

"Gostava que isso acontecesse porque teríamos alguma vantagem, mas duvido que aconteça porque estamos a falar de um clube, jogadores e treinadores que estão perfeitamente habituados a passar por situações dessas e isso já aconteceu na última jornada", afirmou.

Jorge Simão adiantou ainda que tem vindo a criar uma equipa para poder ser campeã até 2020. "O jogo do Benfica é mais um obstáculo para consolidar esta equipa e lançar as bases sólidas para ter aspirações legítimas de ser campeão nacional."