Treinador quer oferecer prenda aos adeptos do Chaves

Hoje às 16:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Ricardo Soares garante que "só lhe passa pela cabeça" ultrapassar o Sporting nos quartos-de-final da Taça de Portugal.

Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo desta terça-feira, o técnico dos flavienses adiantou que os jogadores estão "muito motivados", tal como o clube e os adeptos, porque "todos" os que chegam a esta fase da competição querem fazer um bom jogo e vencer.

"Iremos fazer de tudo, dentro de uma estratégia definida, para ultrapassar o Sporting. Temos capacidade de vencer se estivermos no nosso limite e podemos ultrapassar a eliminatória, que é importante para os flavienses. Estamos motivados e queremos dar uma prenda aos nossos adeptos", afirmou Ricardo Soares.

Depois do empate (2-2) entre as duas equipas no jogo da 17.ª jornada da Liga, o treinador do clube de Trás-os-Montes realçou que os jogos serão diferentes, porque são competições diferentes, pelo que, nada está definido.

"É nossa intenção fazer um jogo de acordo com aquilo que podemos dar, que nos possamos transcender frente ao Sporting", completou, depois de apelar à presença dos adeptos no estádio: "É uma força realmente tremenda que eles transmitem para a equipa. Apelo a que nos continuem a apoiar da forma que tem sido feita".