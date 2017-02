Três atletas russos autorizados a competir internacionalmente

Hoje às 23:44, atualizado às 23:56 Facebook

Três atletas da Rússia, entre os quais a saltadora com vara Anzhelika Sidorova, campeã da Europa em 2014, foram autorizados a competir a nível internacional, apesar de continuar a suspensão aplicada ao país.

A Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) mantém suspenso o atletismo russo há 15 meses, por dopagem institucionalizada, mas começou a analisar pedidos apresentados individualmente por atletas, dando agora "luz verde" a três e afastando outros seis.

Anzhelika Sidorova, de 25 anos, é o único nome sonante agora aprovado, já que, além do título que alcançou, se apresenta como a segunda melhor do ano na vara, em vésperas do Europeu de Belgrado, onde já poderá competir sob bandeira neutra.

Os outros dois atletas autorizados a competir são a velocista de 19 anos Kristina Sivkova, sem palmarés, e o lançador do martelo de 31 anos Aleksei Sokirskii, quarto nos Jogos Olímpicos de Londres2012 a competir pela Ucrânia, mas entretanto tornado russo com a anexação da Crimeia, onde vive.

Até ao momento, a IAAF recebeu 48 pedidos de atletas russos, pelo que poderá haver novas autorizações a curto prazo.

A única atleta russa que participou nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foi a saltadora Darya Klishina, não abrangida pela suspensão por se treinar fora da Rússia e seguir um programa de controlos nos Estados Unidos.

Para terem o "OK" da IAAF para regressar à competição a título individual, os atletas não poderão estar no relatório McLaren, da Agência Mundial Antidopagem (AMA) e, caso tenham competido no Mundial de Pequim2015, terão de ter reanálises feitas.