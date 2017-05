Três clubes multados por cânticos contra o Benfica

Ana Tulha Hoje às 17:53 Facebook

Rio Ave, F. C. Porto e Sporting: eis os três clubes da Liga que foram multados por cânticos insultuosos contra o Benfica, nos respetivos encontros da 32.ª jornada.

Se a SDUQ do Rio Ave, clube que defrontou o Benfica, no domingo, terá de pagar 383 euros, o mapa de castigos atribuídos pelo Conselho de Disciplina, a que o JN teve acesso, mostra que também a SAD azul e branca foi multada, no caso em 765 euros, por cânticos contra os encarnados, no decorrer do Marítimo-F. C. Porto, de sábado.

De resto, também o Sporting terá de pagar pela mesma infração (179 euros), devido a cânticos entoados pelos seus adeptos, mas no decorrer do "dérbi dos bês", entre leões e águias.