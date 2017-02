Hoje às 19:47 Facebook

Nuno Espírito Santo apresenta três novidades no onze do F.C. Porto que, nesta noite de sexta-feira, defronta o Tondela, no Estádio do Dragão. Rúben Neves, Corona e Otávio são titulares, por troca com Danilo, Herrera e Brahimi.

Equipas

F.C. Porto: Casillas; Maxi, Felipe, Marcano e Telles; Otávio, Rúben Neves, André André e Corona; André Silva e Soares

Tondela: Cláudio Ramos; Jaílson, Kaká, Osório e Ruca; Murillo, Hélder Tavares, Gonçalves e Pedro Nuno; Miguel Cardozo e Heliardo