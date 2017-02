Trio português nos "quartos" da Liga Europeia em hóquei

Hoje às 00:00 Facebook

F. C. Porto, Benfica e Oliveirense entre as oito melhores equipas da Europa de hóquei em patins.

O FC Porto garantiu este sábado um lugar nos quartos de final da Liga Europeia de hóquei em patins, ao vencer em França e beneficiar do triunfo do Barcelona sobre os italianos do Bassano, na quinta e penúltima jornada da fase de grupos

Os dragões, que assim se juntam ao campeão Europeu Benfica e à Oliveirense nos apurados, impuseram-se por 6-2 em casa do Martignac, que tinha empatado em Portugal.

A uma ronda do fim, Barcelona soma 12 pontos no Grupo B e o FC Porto 10, enquanto o Bassano tem apenas seis e o Martignac um.

No grupo A, o Benfica esteve a perder por 4-0 em Espanha, com o Vic, mas ainda conseguiu recuperar e empatou 4-4, enquanto a Oliveirense somou mais um êxito, por 7-4, em França em casa do La Vendeénne.

No Grupo C, o Sporting, já eliminado, ganhou por 4-2 em casa dos gauleses do Quévert.