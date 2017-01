Hoje às 16:02, atualizado às 16:06 Facebook

Cristiano Ronaldo anunciou, esta sexta-feira, nas redes sociais, que o prémio "The Best", entregue pela FIFA na segunda-feira, já está no museu do jogador no Funchal.

"O prémio The Best FIFA 2016 já está no meu museu no Funchal", pode ler-se na publicação do Facebook.

Cristiano Ronaldo venceu, na segunda-feira, o prémio FIFA para o melhor futebolista do Mundo em 2016.