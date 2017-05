Troféus de competições europeias vão ser entregues no relvado

Hoje às 14:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Os troféus da Liga dos Campeões de futebol, masculina e feminina, e da Liga Europa vão passar a ser entregues no relvado.

"O relvado é o cenário dos jogadores e faz sentido que as vitórias se celebrem ai", disse Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, acrescentando que "faz sentido que os dirigentes desçam ao relvado para entregaram aos jogadores as medalhas e o troféu".

Segundo a UEFA, foram concebidos cenários para a entrega dos troféus, que serão utilizados nos três recintos, e cuja montagem demora cinco minutos. "Os jogadores podem festejar uns com os outros e sob o olhar de todos os adeptos, sem interrupções e sem terem de subir à tribuna para receber o troféu e as medalhas", referiu Ceferin.

De acordo com a UEFA, a entrega de troféus no relvado passará a ser prática tanto em competições de clubes como em competições de seleções.

A final da Liga Europa joga-se a 24 de maio, no Friends Arena, em Estocolmo, enquanto o jogo decisivo da Liga dos Campeões masculina está marcado para o dia 3 de junho, no estádio nacional de Gales, em Cardiff, no País de Gales.

A final feminina da Liga dos Campeões está agendada para o dia 1 de junho no estádio cidade de Cardiff.