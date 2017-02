Tuchel elogia poder ofensivo do Benfica

Luís Antunes Hoje às 18:12 Facebook

Treinador do Borussia Dortmund considera que não favoritos nos oitavos de final da Champions.

Na antevisão ao encontro de terça-feira, o treinador do Borussia Dortmund alongou-se nos elogios ao Benfica, atirando para canto comparações com F. C. Porto e Sporting, com quem os alemães mediram forças nos últimos meses.

"O Benfica é uma equipa muito rápida e muito ofensiva. É o adversário mais importante porque é o próximo, mas seria injunto estabelecer comparações com o F. C. Porto e o Sporting. Penso que não há favoritos", referiu Thomas Tuchel, nesta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão duelo.

Questionado sobre se pediu conselhos ao rival Bayern Munique, que na época passada afastou as águias nos quartos de final da Liga dos Campeões, Tuchel salientou a importância de o Dortmund "encontrar o próprio caminho".