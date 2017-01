United de Mourinho chega à sexta seguida

Ontem às 19:09 Facebook

O Manchester United continua em grande na Liga inglesa e, esta segunda-feira, venceu no terreno do West Ham, por 2-0.

Os "red devils" continuam, assim, a recuperar o tempo perdido, somando a sexta vitória consecutiva no campeonato, ficando, provisoriamente, a dez pontos do líder Chelsea, que joga quarta-feira no terreno do Tottenham.

A missão do United ficou bem mais facilitada quando Sofiane Feghouli, do West Ham, foi expulso logo aos 15 minutos, com Juan Mata e Zlatan Ibrahimovic a marcarem os golos.

Também esta segunda-feira, o Manchester City recebeu e venceu o Burnley, por 2-1, enquanto o Liverpool derrapou em casa do Sunderland (2-2), podendo ficar a oito pontos do Chelsea, caso os blues vençam o dérbi londrino.