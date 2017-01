United de Mourinho empata em casa com o Liverpool

Hoje às 17:52 Facebook

A cidade dos Beatles teve um bom domingo frente às equipas de Manchester. Depois da vitória do Everton sobre o City, foi o Liverpool travou a recuperação do United.

Depois de nove vitórias consecutivas, seis das quais para o campeonato, o Manchester United desceu à terra. Em pleno teatro dos sonhos e com David Beckham nas bancadas, a equipa de José Mourinho não conseguiu melhor do que um empate (1-1) com o Liverpool.

Com este resultado, os red devils perderam uma oportunidade de ouro de igualar o Manchester City - goleado pelo Everton este domingo - no quinto lugar, enquanto os reds deixaram escapar o Chelsea no topo da Premier League, ficando a sete pontos da formação londrina e sendo apanhados pelo Tottenham na segunda posição. .

O resultado começou a ser desenhado na primeira parte, com um erro clamoroso do jogador mais caro da história do futebol. Aos 27 minutos, Paul Pogba cometeu uma grande penalidade tão evidente como escusada - mão na bola - e James Milner não perdoou.

A seis minutos dos 90 e quando os adeptos do Liverpool já antecipavam o triunfo, Zlatan Ibrahimovic garantiu, de cabeça, um ponto para José Mourinho.