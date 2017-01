V. Setúbal trava Benfica no Bonfim

Hoje às 21:55, atualizado às 22:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Os sadinos venceram, por 1-0, em jogo da 19.ª jornada da Liga, e deixaram as águias numa posição bem menos confortável no topo do campeonato.

Os tricampeões nacionais somaram a segunda derrota consecutiva - uma para a Taça da Liga e outra para o campeonato - e já só têm um ponto de vantagem em relação ao F. C. Porto e sete em relação ao Sporting.

Sem Rui Vitória, castigado, e com Mitroglou e Fejsa de regresso ao onze, o Benfica só precisou de dois minutos para criar perigo no Bonfim, com o avançado grego a atirar ao lado, cenário que se repetiu pouco depois, por Cervi.

O V. Setúbal reagiu com um pontapé de bicicleta de Edinho que saiu por cima do alvo, mas o avançado seria fundamental aos 21 minutos. Bom trabalho na direita a solicitar o cruzamento de Arnold e Zé Manuel, completamente sozinho na área do Benfica, a cabecear para o 1-0.

O capitão encarnado, Luisão, esteve muito perto do empate pouco depois, mas Frederico Venâncio salvou em cima da linha de golo, quando bruno Varela já estava batido.

Cervi ficou nos balneários ao intervalo e Rafa foi lançado em jogo, com o internacional português a oferecer o golo a Mitroglou, aos 60 minutos, mas o grego voltou a mostrar fraca pontaria, tal como aconteceu quando foi servido por Jonas e, na pequena área, atirou por cima.

O Benfica bem tentou evitar a derrota, pressionando os sadinos até final, mas acabou mesmo por sofrer a segunda derrota na Liga. E o jogo no Bonfim acabou em polémica, já que nos últimos segundos do duelo Carrillo parece ter sido travado em falta dentro da área sadina, mas o árbitro não assinalou grande penalidade.