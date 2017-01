Valdo "apadrinha" Gonçalo Guedes no PSG

Hoje às 16:49 Facebook

O ex-jogador do Benfica realizou esta quinta-feira o primeiro treino com a camisola do campeão francês.

Gonçalo Guedes realizou, esta quinta-feira, o primeiro treino individual pelo Paris Saint-Germain, um dia depois de oficializada a transferência do Benfica, e recebeu a visita do brasileiro Valdo, ex-internacional brasileiro que também passou pelos dois clubes.

De acordo com informação do PSG, o extremo de 20 anos conheceu o Centro de Treino Ooredoo e alguns dos novos companheiros, antes de se deparar com uma cara conhecida, a de Valdo, que lhe fez uma visita surpresa.

"Conheço Gonçalo desde que ele era pequeno, porque tive uma casa perto da dos seus pais em Portugal. Estou confiante na sua carreira. Desde criança, ele era diferente dos outros jogadores, porque corria muito depressa com bola. Tenho a certeza de que ele vai triunfar aqui em Paris", afirmou Valdo, citado no site oficial do campeão de França.

Depois, Guedes fez um treino individual com o preparador físico Julen Masach, numa sessão de pouco menos de uma hora como trabalho preparatório para o seu primeiro treino coletivo.