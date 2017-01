Tondela vai à Luz "para atacar"

Hoje às 17:04 Facebook

O defesa brasileiro Kaká deixou a garantia que o Tondela vai manter-se fiel aos seus princípios e jogar para ganhar ao Benfica, domingo, às 16 horas, no Estádio da Luz.

"Temos que olhar para a frente e tentar pontuar na Luz: esse é o nosso objetivo. Vamos à Luz não só para defender mas também para atacar e, nas oportunidades que tivermos, vamos procurar ser eficazes e concluir para sermos felizes", sustentou Kaká.

Apesar do bom momento do adversário, Kaká garante que não existem motivos para o Tondela ter qualquer receio. "Acho que de maneira nenhuma temos de ficar assustados. Trabalhamos no dia-a-dia para chegar ao domingo e darmos o nosso melhor. Temos de estar muito concentrados, pois o Benfica é muito forte, tanto ofensiva como coletivamente. As individualidades são muito fortes e estão num bom momento", referiu o defesa, que espera um Benfica "muito forte".

"Toda a equipa está preparada para enfrentar o Benfica. O Benfica não é só o Jonas, mas sim um coletivo muito forte. Temos de estar preocupados com o Benfica em si e não só com o Jonas, que está num bom momento, com muita confiança", acrescentou Kaká, considerando que o Tondela "tem vindo a crescer" a nível qualitativo. "Diante do Braga a equipa demonstrou outra postura dentro de campo. Estamos no bom caminho para conseguir o objetivo do clube que é manter-se na Liga", concluiu.