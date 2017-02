"Vamos ver como o Benfica reage", diz Nuno Espírito Santo

A.T. Ontem às 23:56 Facebook

De olho no futuro próximo. Depois do triunfo, deste sábado, frente ao Sporting, o treinador do F. C. Porto destacou o facto de o Benfica não estar habituado a estar na segunda posição no campeonato e espera para ver o que as águias poderão fazer, hoje, no duelo com o Nacional da Madeira.

"A equipa cumpriu, porque conseguiu três pontos importantíssimos na nossa fortaleza. Era fundamental ganhar, conseguimos, mas não foi um jogo brilhante", admitiu Nuno Espírito Santo, garantindo que o onze inicial tinha como objetivo chegar ao golo antes do Sporting: "Podiam ter sido outros jogadores [a entrar de início], que a ideia seria sempre a mesma: tentar chegar à vantagem, sabendo que defrontávamos uma grande equipa, um candidato ao título".

"Nós, jogando em casa, não podemos pensar noutra coisa que não em vencer. Este resultado ajuda a unir ainda mais o grupo e isso é a nossa grande força", acrescentou o técnico, que não teve problemas em admitir as dificuldades sentidas pelo F. C. Porto na segunda parte, que obrigaram a uma substituição defensiva.

"Era evidente que estávamos a perder o controlo da posse e tínhamos de equilibrar o meio-campo. Foi por isso que coloquei um médio [André André] em vez de pedir a um avançado [André Silva] que defendesse mais".

A estreia de Soares de azul e branco não podia ter corrido melhor, com o brasileiro a marcar os dois golos do triunfo. "Estamos felizes por ele. Não é fácil chegar a um grande clube e fazer isto que ele fez. É um jogador evoluído e de certeza que ainda vai crescer mais", comentou Nuno Espírito Santo que, apesar dos nove pontos de vantagem que tem sobre o Sporting, se recusou a tirar os leões das contas do título nacional e espera que o Benfica acuse a pressão. "Não me parece que o Sporting fique fora da luta. Vamos ver o que acontece amanhã. Somos líderes e o Benfica não está habituado a jogar por trás. Quando estavam com um ponto, não lhes correu bem, vamos ver como é amanhã".