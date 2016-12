Ontem às 22:55 Facebook

Um golo de Bas Dost, aos 90+3 minutos, deu o triunfo (1-0) ao Sporting frente ao Belenenses, no Restelo.

Os leões continuam no quarto lugar, a oito pontos do Benfica, quatro do F. C. Porto e dois do Braga.