Venâncio oferece três pontos ao Vitória de Setúbal

Um golo de Frederico Venâncio, aos 87 minutos, foi suficiente para o Vitória de Setúbal vencer o Nacional. Sadinos ascendem aos 10.º lugar, com 22 pontos, e insulares são penúltimos classificados, com 12.

Após o moralizador empate com o Braga (0-0), o Nacional entrou melhor no jogo e conseguiu anular os processos ofensivos do Vitória de Setúbal. Contudo, só através de lances de bola parada conseguiu criar perigo junto à baliza de Pedro Trigueira.

Na segunda parte, Salvador Agra dispôs da melhor oportunidade, mas não foi capaz de desatar o nó. O momento do jogo estava reservado para os 87 minutos, com Frederico Venâncio a marcar o único golo do encontro, na sequência de um pontapé de canto.