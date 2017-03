Vencedor das eleições no Sporting conhecido até às 22 horas do dia 4

Hoje às 19:00, atualizado às 19:03 Facebook

O resultado das eleições do Sporting no sábado (4 de março) vai ser conhecido duas horas após o voto do último sócio do clube.

O fecho de portas está marcado para as 19 horas mas o facto de, nessa altura, ainda haver muitas pessoas no interior para votar, indiciam que o nome do vencedor das eleições seja declarado às 22 horas.

Em 2013, só se soube da vitória de Bruno de Carvalho quatro horas após o encerramento das urnas, o que a Assembleia Geral considerou tempo em demasia.

Uma das melhorias, para acelerar o processo, está relacionada com os votos por correspondência. Ao contrário de há quatro anos, vão ser classificados a partir das nove horas da manhã.