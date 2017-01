Alemanha estreia vídeo-árbitro na próxima época

Hoje às 19:10, atualizado às 19:11 Facebook

O campeonato alemão vai introduzir o vídeo-árbitro no arranque da próxima temporada, em 2017/18, tornando-se o primeiro a implementar o novo método.

A Liga alemã de futebol adiantou ainda que os árbitros assistentes de vídeo (VAR) estarão concentrados num único local durante o jogo, à semelhança do que sucede na liga norte-americana de basquetebol (NBA).

A tecnologia tem sido testada na presente temporada na Bundesliga, mas ainda em modo 'offline' e sem qualquer intervenção nos jogos. Vários países, incluindo Portugal, têm também testado nos últimos meses o vídeo-árbitro.

O organismo da FIFA que rege as leis do jogo (International Board) tem trabalhado em conjunto com várias ligas para introduzir os VAR antes do Campeonato do Mundo de futebol na Rússia, em 2018.

A FIFA pretende que o vídeo árbitro seja utilizado relativamente a situações de "erro claro" em quatro situações: golos mal anulados ou validados, grandes penalidades, cartões vermelhos e jogadores expulsos e enganos na identificação de jogadores.

A FIFA deverá decidir no início do próximo ano a utilização de VAR no Campeonato do Mundo. A VAR foi já utilizada no Mundial de Clubes de futebol que se disputou em dezembro no Japão, tendo sido a primeira vez que a tecnologia foi testada numa prova organizada pelo organismo de cúpula do futebol mundial.