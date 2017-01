Mourinho e Klopp discutem em Old Trafford

M.P. Hoje às 21:00, atualizado às 21:46 Facebook

O treinador português do Manchester United envolveu-se numa discussão com o técnico alemão do Liverpool, mas foi tudo um mal entendido.

Tudo começou num lance dividido entre Herrera, do United, e Roberto Firmino, do Liverpool, durante o jogo deste domingo, que terminou com um empate a uma bola.

Tanto José Mourinho como Jurgen Klopp aproximaram-se do quarto árbitro para protestar, com a discussão a subir de tom, envolvendo, ainda, o adjunto de Mourinho, Rui Faria.

No final, o treinador português explicou a razão, em conferência de imprensa. "Ele [Klopp] pensou que eu estava a tentar que o Firmino fosse expulso. Não foi nada disso que aconteceu. O jogo foi correto, intenso e uma bela publicidade para a Premier League", afirmou Mourinho.

Já Klopp defendeu Roberto Firmino: "Ele é um jogador da cabeça aos pés e só queria jogar a bola. Eu e Mourinho não temos a mesma opinião neste momento", garantiu o alemão.