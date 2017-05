Viseu no play-off, Famalicão e Cova da Piedade a salvo

JN Hoje às 19:10, atualizado às 19:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Fechadas as últimas decisões da LigaPro: o Académico de Viseu junta-se ao Leixões no play-off de permanência, com Famalicão e Cova da Piedade a garantirem desde já a permanência.

Tudo porque, em Viseu, na última jornada da prova, a equipa local e o Cova da Piedade empataram a duas bolas, pelo que passaram a somar, respetivamente, 52 e 53 pontos.

Os viseenses juntam-se assim a Leixões (LigaPro), Praiense e Merelinense (Campeonato de Portugal), no play-off. O sorteio está agendado para esta segunda-feira.

Já o Famalicão, que também estava nesta luta, bateu o Gil Vicente por 2-0 e também concluiu a LigaPro com 53 pontos.

Recorde-se que o Portimonense se sagrou, ao princípio da tarde, campeão da LigaPro e será acompanhado na subida ao primeiro escalão pelo Desportivo das Aves.

Olhanense, Freamunde, Fafe e Vizela descem de divisão.