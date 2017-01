Vítor Pereira vence na estreia

Hoje às 19:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador português Vítor Pereira estreou-se com uma vitória no comando técnico do Munique 1860, na segunda divisão alemã.

Na 18.ª jornada do campeonato, o Munique 1860 recebeu e venceu o Furth, por 2-1. A equipa de Vítor Pereira esteve a perder desde os 13 minutos, momento em que Dursun inaugurou o marcador, mas empatou perto do intervalo, numa grande penalidade convertida por Olic. Aos 86 minutos, o avançado croata assistiu Liendl para este assinar a reviravolta no marcador.

Com este triunfo, o Munique 1860 ocupa o 13.º lugar no campeonato, com 19 pontos em 18 jogos. Menos dois que o adversário de hoje, o Furth.