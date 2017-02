Vitória chama Jonas e assume-se "vigilante" com a arbitragem

L.A. Hoje às 19:40 Facebook

Rui Vitória confirmou, na tarde desta quinta-feira, a convocatória de Jonas para o embate diante do Desportivo de Chaves, na Luz. O técnico assume-se "muito vigilante" com as questões da arbitragem.

Jonas "vai estar na convocatória. Depois veremos como as coisas funcionam", assegurou o treinador do Benfica, esta quinta-feira no Estádio da Luz.

Questionado sobre as expectativas da reunião entre o clube e o Conselho de Arbitragem, Rui Vitória assumiu o foco na equipa e uma posição atenta a tudo o que a rodeia. "O que fazemos é estar muito atentos. Manifestámo-nos quando entendemos que o devíamos fazer. Queremos que toda a gente seja o mais profissional possível. Estamos muitos focados em nós, mas atentos. Muito vigilantes e particularmente atentos", sublinhou o responsável que elogiou o onze flaviense. "Não é normal perder jogadores, treinador e manter o mesmo rendimento", defendeu.

O Benfica recebe o Desportivo de Chaves, sexta-feira, às 21 horas, em jogo da 23.ª jornada da Liga.